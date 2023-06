📷 Club Brugge reageert op spandoek van Antwerp om blauwzwart te bedanken

Fans van Antwerp hebben Club Brugge op een originele manier bedankt voor de titel. Club Brugge reageert met een lach op het spandoek.

Aan het stadion van Club Brugge brachten supporters van Royal Antwerp FC een spandoek aan om blauwzwart te bedanken voor de titel. Ook enkele zakken aardappelen werden erbij gezet om de fans van Club wat te jennen.

Bij Club Brugge reageren ze met de glimlach op de actie van de Antwerpsupporters. “Bij Club Brugge kunnen we er wel de humor van in zien. Zulke leuk ‘banter’ moet kunnen. We hebben liever dit dan dat er dingen zouden beschadigd worden”, zegt Kirsten Willems, woordvoerder van Club Brugge op kw.be.

Het spandoek werd ondertussen weggehaald en verbrand door supporters van Club Brugge. Supporters van blauwzwart reageerden op Twitter met de boodschap “But Bruges rules the country, like they’ve always done before.”