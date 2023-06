Welke ploeg speelt het meest verticale voetbal in de Jupiler Pro League? Onderzoeksbureau komt met enkele verrassende statistieken

Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES kwam onlangs naar buiten met cijfers over de meest en minst verticaal spelende ploegen in balbezit.

Wat blijkt: Anderlecht is in de Belgische eerste klasse de minst verticaal spelende ploeg. Dat hoeft opzich geen probleem te zijn, want de meeste 'dominant spelende ploegen' in Europa zijn dat. Manchester City, PSG en Shakhtar Donetsk, bijvoorbeeld.

De reden: horizontaal spelende ploegen, die een van achteruit opbouwende stijl hebben en de bal over veel stationnetjes laten gaan, spenderen per match gemiddeld minder tijd aan 'high intensity runs' in balbezit, dan aan positiespel in balbezit.

Maar wat willen die 'high intensity runs' zeggen? Volgens CIES zijn dat het aantal spurts waarbij een speler meer dan 20 kilometer per uur loopt in een tijdspanne van minstens 0,7 seconden. Als de ploeg in balbezit is. Alles daaronder wordt gezien als 'de bal rondspelen'. Als je die twee factoren ten opzichte van elkaar zet, komt Anderlecht met -12,6% in de categorie van meest horizontaal spelende ploegen.

© photonews

Meest verticaal spelende ploeg in onze Pro League daarentegen: Oud-Heverlee Leuven. Met +13,5% stevent het torenhoog uit boven eerste achtervolger Zulte Waregem (+6,8%).

Als men kijkt naar het snelle omschakelingsvoetbal dat OHL probeert te spelen, komt die statistiek dan ook niet echt als een grote verrassing.

Geen garantie

Het is hoe dan ook geen garantie dat clubs die een meer horizontale voetbalstijl hebben volgens deze statistiek, daarom ook effectief dominantere voetbal spelen.

Borussia Dortmund (+6,0%), Manchester United (+6,5%) en Racing Genk (+6,5%) zijn bijvoorbeeld ploegen die zeer verticale voetbal spelen, maar ook op balbezit spelen. FC Barcelona, dat toch nog altijd gezien wordt als een ploeg die op balbezit speelt, scoort in de statistiek met +0,6% ook 'positief'.

Frankrijk is volgens de statistiek 'het meest afwachtende land in balbezit'. Met zowel de Ligue 1 als Ligue 2 voert het de lijst aan.

Fewest high intensity runs per minute of possession as per exclusive @SkillCorner data ❓ French teams quite reluctant in attacking space 👀 pic.twitter.com/DjIFR8tbFs — CIES Football Obs (@CIES_Football) June 4, 2023