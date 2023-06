Vader Kompany doet opvallende uitspraak waarom transfer naar Chelsea en zo niet rond geraakte

Geen transfer deze zomer voor Vincent Kompany. Hij verlengde zijn contract bij promovendus Burnley en gaat vol voor een knap eerste seizoen in de Premier League.

Vincent Kompany heeft heel wat teweeg gebracht bij Burnley. De sportieve triomf was al bijzonder groot, maar Vince The Prince heeft in zijn eerste seizoen bij de Engelse club veel meer dan dat weten te bereiken.

“De burgemeester van Burnley feliciteerde Vincent niet alleen met het sportieve succes, maar ook met het sociale succes. Hij zei dat het stadion in de afgelopen 20 seizoenen nog nooit voor een moslimspeler had geapplaudisseerd”, zegt vader Pierre Kompany aan La Dernière Heure.

Al voor de titel met Burnley een feit was kwamen er heel wat aanbiedingen voor Kompany. Uit de Premier League, maar ook uit het buitenland. Toch kwam er van een transfer niks in huis. Kompany koos voor een stevige contractverlenging.

“Een groentje als hij werd benaderd door clubs als Tottenham, Lyon en Chelsea. Chelsea sprak zelfs vier keer met hem. Waarom leidden die vier gesprekken niet tot een akkoord? Omdat clubs heel vaak zeggen: 'Ja, we zien wel’. Zoals bij Anderlecht”, klinkt het opvallend.