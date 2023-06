Bart De Wever gooit nog wat olie op het vuur: "Paul Gheysens heeft gelijk"

Na de titel van Antwerp werd het stadiondossier het gespreksonderwerp bij uitstek. Burgemeester Bart De Wever sprak er zondag ook over bij VTM Nieuws.

Paul Gheysens maakte van de kampioenenviering van Royal Antwerp FC heel handig gebruik om zijn gedacht te zeggen over het stadiondossier. Bij VTM Nieuws deed burgemeester Bart De Wever er nog een schepje bovenop.

“Paul Gheysens heeft gelijk als hij zegt dat hij geblokkeerd wordt”, klonk het. “Als stad proberen we de partijen dichter bij elkaar te brengen. Doordat Gheysens zijn ongenoegen openlijk geuit heeft, krijgt dat natuurlijk opvolging in de kranten.”

Of dat een goede zet was zal nog moeten blijken. Want op dergelijke manier je ongenoegen uiten kan volgens De Wever twee kanten uit. “Dat kan leiden tot een stroomversnelling of tot een blokkering. Ik hoop alvast dat er een stroomversnelling komt.”

De tijd is in dit dossier ook niet je vriend. “En hopelijk gebeurt dat zo snel mogelijk. Dat stadion moet er komen. Antwerpen heeft een voetbaltempel nodig. Gheysens heeft in deze wel gelijk. De andere partij zegt ook wel dat ze een liefde heeft voor de club. Maar er moet een akkoord komen.”

Ook al is De Wever geen voetballiefhebber, de titel van Antwerp en al dat volk zien op de Grote Markt geeft hem wel degelijk een kippenvelmoment gegeven.