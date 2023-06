'Lior Refaelov dicht bij nieuwe club, eerstdaags beslissing'

Een toekomst was er niet meer voor Lior Refaelov bij RSC Anderlecht. Hij lijkt volgend seizoen hoe dan ook in Israël aan de slag te gaan.

RSC Anderlecht bood Lior Refaelov geen nieuw contract aan, maar de Israëliër heeft duidelijk geen zin om al op pensioen te gaan. Hij wil zeker nog een verlengstuk van twee seizoenen aan zijn carrière breien.

Er kwamen heel wat aanbiedingen op Refaelov af, maar volgens Het Nieuwsblad zijn de beste contractvoorstellen uit zijn thuisland Israël. Hij zal dan ook op één van die voorstellen de komende dagen ingaan.

Liggen nog op tafel: Kampioen Maccabi Haifa waar hij al speelde en ook Maccabi Tel Aviv. Het is aan de 37-jarige Refaelov om nu de knoop door te hakken waar hij volgend seizoen aan de slag gaat.

Minstens even belangrijk is wat hij met zijn gezin doet. Ze hebben nog maar net een nieuw huis gebouwd in Antwerpen en hun kinderen voelen zich hier heel goed thuis. Zoontje Adrian speelt zelfs bij de jeugd van Royal Antwerp FC.