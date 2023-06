Voorzitter Ivan De Witte bevestigt versterking uit Jupiler Pro League voor KAA Gent

Bij KAA Gent werden vandaag de nieuwe hoofdsponsor en de truitjes voor volgend seizoen voorgesteld. Voorzitter Ivan De Witte had nog een ander nieuwtje.

KAA Gent gaat in zee met Baloise als nieuwe hoofdsponsor. Dat werd vandaag door de club voorgesteld. In de marge van de voorstelling had voorzitter Ivan De Witte ook een transfernieuwtje te melden.

Pieter Gerkens verkast transfervrij van Antwerp naar KAA Gent. De transfer is helemaal rond, zo liet Ivan De Witte weten toen de nieuwe shirts ook voorgesteld werden. De bekendmaking ervan zal heel snel volgen.

Gerkens is de tweede zomeraanwinst voor KAA Gent. Eerder werd ook al de Japanner Tsuyoshi Watanabe, die overkomt van KV Kortrijk, voorgesteld in de Ghelamco Arena.

De speler van Royal Antwerp FC werd ook gelinkt aan een transfer naar Standard, maar hij zal volgend seizoen dus voor de Buffalo’s spelen.