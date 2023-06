Bij KBVB vrezen ze rampscenario: "Dan hebben we pas een probleem"

Bij de Belgische voetbalbond vormen Frank Vercauteren en Jelle Schelstraete tegenwoordig een duo. De twee moeten de sportieve werking in goeie banen leiden. En momenteel is dat een uitdaging, met twee teams die voor belangrijke matchen staan.

Gisteren werd nog bekend dat Aster Vranckx en Johan Bakayoko van de U21 naar de A-ploeg werden overgeheveld. Dat gooit roet in de plannen die ze met beide spelers hadden. "Het was inderdaad een uitdaging, grijnst hij. Beide coaches - Jacky Mathijssen en Tedesco - hebben een selectie gemaakt", vertelde Schelstraete.

"Frank en ik hebben die samen gelegd en gekeken wat voor ons en de spelers de beste oplossing was. Ieders belangen moeten worden vertegenwoordigd, en we willen op beide fronten presteren."

Dat Tedesco de kapitein en één van de beste aanvallers bij de U21 weghaalde, is natuurlijk een domper voor beloftencoach Mathijssen. "Het allerbelangrijkste voor ons is de kwalificatie voor het EK. De U21 zijn ook van groot belang, maar als we volgend jaar dat EK niet halen..."

"Dán hebben we pas een probleem. Op het niveau van de Rode Duivels is het inderdaad het doel om onze internationale positie te handhaven en talent te laten doorstromen."