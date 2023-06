Club Brugge is sneller (en financieel krachtiger) dan Anderlecht: paars-wit target onderweg naar blauw-zwart

Anderlecht lijkt achter het net te gaan vissen. De Brusselaars waren heel erg geïnteresseerd in Louis Patris, de rechtsachter van OH Leuven, maar Club Brugge is in de dans gesprongen.

Anderlecht had zelfs al een bod gedaan bij OH Leuven, maar dat kwam niet in de buurt van wat de Vlaams-Brabanders verwachten. Gezien zijn leeftijd en potentieel vraagt OHL zo'n 5 miljoen euro. Dat budget voor een rechtsback heeft Jesper Fredberg momenteel niet. Club Brugge heeft dat wel en ook zij hebben hun oog laten vallen op het toptalent. De Belgische jeugdinternational scoorde dit seizoen 2 keer en gaf 8 assists. Bij Anderlecht had hij de vervanger van Amir Murillo moeten worden. Bij Club Brugge een concurrent voor Clinton Mata, die er een wisselvallig seizoen opzitten heeft. Club volgt hem ook al langer. Ronny Deila heeft hem nu persoonlijk opgebeld.