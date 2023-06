Ex-speler Anderlecht over Igor Thiago, nieuwe spits van Club Brugge: "Ik heb hem gezegd dat hij het zeker moest doen"

Club Brugge heeft met Igor Thiago een nieuwe spits binnengehaald. Fernando Canesin, ex-speler van Anderlecht en KV Oostende, speelde nog met hem samen bij het Braziliaanse Cruzeiro en weet dat blauw-zwart geen goeie slag sloeg.

Canesin is in twee maanden tijd goeie vrienden geworden met de grote spits. “Thiago is een supervriendelijke en normale kerel”, zegt Canesin in Het Nieuwsblad. “Hij is zeker geen probleem­jongen. Hij is integendeel iemand die hard werkt en heel gefocust is, want hij wil het beste uit zijn carrière halen."

Anderlecht had hem ook op de radar staan en voor de matchen tegen paars-wit had hij zijn ex-club al gewaarschuwd. "Voor de matchen tegen Anderlecht heb ik de mensen van Anderlecht dan ook laten weten dat ze hem in de gaten moesten houden. Let maar op, hij gaat scoren, zei ik."

"Ik heb nadien gehoord dat ze hem inderdaad graag hadden gekocht, maar dat het financieel moeilijk lag. Gelukkig kon het voor Club Brugge wél. Ik heb Thiago gezegd dat hij dat zeker moest doen. Het is een grote club en ik heb zelf vijf jaar vlak bij Brugge gewoond, ik weet hoe leuk het daar vertoeven is."