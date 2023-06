KV Oostende krijgt goed nieuws te horen vanuit Spanje

Toch wat nieuws van bij KV Oostende, maar niet hetgeen de supporters willen horen. De impasse bij de kustploeg is voorlopig nog altijd even groot.

Hoe zit het met de overname van KV Oostende? De supporters van de kustploeg weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn voor volgend seizoen in de Challenger Pro League na de degradatie van afgelopen seizoen.

Wie wordt trainer? Welke spelers zijn er? Wie wordt de nieuwe eigenaar? De vragen blijven maar komen aan het zeetje en het ziet er naar uit dat de antwoorden nog niet voor de eerste dagen zullen zijn.

Positief nieuws is er wel in de zaak van Makthar Gueye. Hij had zijn geleasde Mercedes meegenomen toen hij naar Real Zaragoza trok. Een cadeau klonk het, maar dat zagen ze in Oostende eventjes anders.

De boetes uit Spanje bleven maar binnenstromen op de club, waardoor KVO actie ondernam. De Spaanse politie heeft beslag laten leggen op de Mercedes en houdt die voorlopig bij. Aan KV Oostende nu om te zien hoe de auto weer in ons land geraakt.