Blessure speelde Kristof D'Haene parten, maar West-Vlaming heeft nu toch nieuwe club gevonden: "Een of twee seizoenen moet nog lukken"

Na acht seizoenen Kortrijk zei Kristof D'Haene enkele weken geleden het profvoetbal vaarwel. De West-Vlaming blijft wel actief in het voetbal.

Artrose op zijn heup was de boosdoener. "Voor mijn 40e krijg ik normaal gezien een nieuwe heup", zei de 33-jarige linkerflankspeler in Extra Time. Maar de voetbaldeur volledig dichttrekken doet de voormalig speler van Cercle Brugge en KV Kortrijk niet.

Zo gaat hij aan de slag bij SK Roeselare-Daisel, een amateurteam uit de derde afdeling. "Nogal wat ploegen contacteerden mij toen profvoetbal niet langer een optie was, maar ik heb met plezier voor SK Roeselare-Daisel gekozen. Er wordt minder vaak getraind dan in eerste klasse, dus ik hoop dat mijn heup standhoudt. 1 of 2 seizoenen amateurvoetbal moet zeker nog lukken."

De Kortrijkzaan zal de club van zijn hart wel blijven volgen. "Ik blijf keiharde supporter van de Veekaa", klinkt het.