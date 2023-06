Heeft Bart Verbruggen nieuwe club gevonden? Gesprekken in laatste fase

Vooral Burnley en Brighton tonen concrete interesse in de 20-jarige doelman. Ook Manchester United informeerde naar de doelman, al werden die onderhandelingen nooit concreet. Zelf voelde de doelman niets voor de overstap naar Manchester.

Brighton lijkt nu echter de strijd om de talentvolle Nederlandse keeper gewonnen te hebben. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn 'The Seagulls' in een afrondende fase om de Anderlecht-doelman vast te leggen. Het zou gaan om een transfer van om en bij de 20 miljoen euro.

"Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen”, zei Bart Verbruggen deze week nog over een mogelijke transfer. Nu ligt de focus van de goalie echter op de voorbereiding van het EK met Jong Oranje. "Je moet je focussen op de dingen die belangrijk zijn en waar je invloed op hebt. Op dit moment is dat Jong Oranje. Het is niet moeilijk voor mij om daar de focus op te leggen.”

Mocht hij effectief tekenen bij Brighton, betekent dat Europees voetbal voor de doelman. De Zuid-Engelsen werden zesde in de Premier League, goed voor een Europa League-ticket.

Understand Brighton are advancing to the final stages of deal to sign talented goalkeeper Bart Verbruggen. šŸšØšŸ”µšŸ‡§šŸ‡Ŗ #BHAFC



Burnley, trying until the end as they want him as priority target but Brighton now closer. Man Utd called to be informed on conditions but no bid. pic.twitter.com/ydErhuf98S