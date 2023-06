Oud-voorzitter ziet ondanks harde publieke opinie positieve elementen bij overname van KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft sinds deze week. De Maleisiër Vincent Tan verkocht de club aan de Amerikaanse Groep Kaminski.

Joseph Allijns nam in 2020 na 19 jaar afscheid als voorzitter van KV Kortrijk. Hij is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de overname van de club die toch al een tijdje op zich liet wachten.

Allijns is vooral niet blij dat er zo negatief wordt gedaan over de Groep Kaminski, alsof ze niets van voetbal zouden kennen. “Ik vind dat voorbarig, we moeten afwachten”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.

Volgens Allijns moet Kortrijk Vincent Tan toch dankbaar zijn. “Hij was eerder een stille man die te weinig affectie had voor de club. Het was misschien niet zoals we verwacht hadden, maar hij heeft toch acht jaar de club mede helpen in stand houden in eerste klasse.”

Ook aan de nieuwe eigenaar wil Allijns meteen een positieve opmerking toevoegen. “Een positief element aan de Groep Kaminski is dat het thuis is in de immobiliënsector, real estate en het bouwen. Dat zou misschien wel een extra troef kunnen zijn inzake het stadiondossier. Ik hoop vooral dat de stad zo snel mogelijk werk maakt van het aanduiden van een locatie. Het wordt tijd.”