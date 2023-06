Anderlecht neemt officieel afscheid van icoon ... en kondigt meteen opvolger aan

RSC Anderlecht heeft een nieuwe coach gevonden. Voor The Futures wel te verstaan, die uitkomen in de Challenger Pro League.

Guillaume Gillet leidde afgelopen seizoen de RSCA Futures nadat Robin Veldman naar het eerste elftal overstapte. Daarmee hadden ze twee toppers in huis het afgelopen seizoen.

Beide voorgenoemde heren zijn intussen door Anderlecht bedankt voor bewezen diensten, maar paars-wit heeft nu wel een nieuwe beloftencoach gevonden. Een jonge Nederlander is uiteindelijk de uitverkorene.

© photonews

De 31-jarige Nederlander Marink Reedijk neemt de honneurs waar volgend seizoen. Dit seizoen was hij assistent bij Vitesse Arnhem.

Welkom, Marink. 🇳🇱 Le jeune coach ambitieux de 31 ans prend les rênes des RSCA Futures . Plus d'infos via https://t.co/tPkum1Vi45 🟣⚪ pic.twitter.com/AeHxzALf1R — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) June 16, 2023

Eerder was hij actief bij de jeugd van Ajax en West Brom en was zelfs even assistent bij KSV Roeselare, bij Vitesse werkte hij onder Letsch en Cocu.

"De keuze voor Anderlecht is heel makkelijk uit te leggen", aldus Reedijk in een eerste reactie. "Het is een wonderbaarlijke uitdaging."