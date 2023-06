Transferhonger Club Brugge niet gestild: deze Kroatische middenvelder moet vierde aanwinst worden

De komst van de Hugo Vetlesen lijkt slechts een formaliteit, maar de Noorse middenvelder werd bij Bodo Glimt vooral als 8 uitgespeeld. Club Brugge is nu ook op zoek naar een opvolger van Hans Vanaken.

Daarin zou het uitgekomen zijn bij Luka Stojkovic. Ondanks zijn piepjonge leeftijd (19 jaar) is de Kroaat een vaste waarde bij Lokomotiva Zagreb. In 30 competitiewedstrijden was de creatieve middenvelder goed voor vier doelpunten en vijf assists. Stojkovic werd ook opgeroepen voor de beloften van Kroatië, die volgende week in Roemenië en Georgië het EK U21 spelen.

Momenteel zou de jonge spelmaker zo een drie à vier miljoen euro moeten kosten. Ook Brentford en Torino tonen interesse in Stojkovic. Vooral die laatste club zou aandringen op de komst van de talentvolle middenvelder.

🚨 Excl | Luka Stojkovic 🇭🇷



🔸Price around 3-4 mln €



🔸Interest of #ClubBrugge and #Brentford and also #Torino's coach(Juric) likes him



🔸His future will be decided after the EC U21 where he'll be a starter for #Croatia#Transfers pic.twitter.com/tSD5qOSHmL