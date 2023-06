Eerste training bij KV Oostende krijgt een Antwerps tintje

Degraderen is altijd voor een deel opnieuw beginnen, maar bij KV Oostende is nog heel veel werk voor de boeg. Zo begint de eerste training zonder hoofdtrainer, maar wel met een Antwerps tintje.

Maandagnamiddag staat de eerste training op het programma bij KV Oostende. Al moeten ze dit voorlopig wel nog zonder trainer doen. Stijn Vreven wordt genoemd als de nieuwe trainer, maar voorlopig is er nog geen akkoord tussen beide partijen.

Hierdoor gaat KV Oostende van start met de hoofdtrainer van de beloften. Dit is niemand minder dan Kurt Bataille, de vader van Jelle Bataille. Net zoals zijn zoon is hij ex-speler van KV Oostende en sinds 2019 is hij hoofdtrainer van de beloften.

Hij verwacht 29 spelers op de eerste training waarvan zes aanvallers op proef. 14 spelers zijn er niet meer bij van vorig seizoen. Het zal dus opnieuw bouwen worden voor KV Oostende.