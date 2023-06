Lois Openda roept hulp in van de media om zijn transferwens te laten uitkomen

Lois Openda zet even de stap naar de beloften van de Rode Duivels om het scorend probleem op te lossen daar. Al had hij in de pers nog een duidelijke boodschap klaar voor zijn huidige club RC Lens.

In een interview met L'Equipe herhaalde Loïs Openda zijn intentie om Racing Lens te verlaten. "Ik ben nog steeds bij Lens, totdat het tegendeel is bewezen. Maar Leipzig kan me laten groeien. Ze hebben net twee Duitse bekers gewonnen, ze spelen elk seizoen in Europa", zei hij.

"Ik weet dat Lens in de Champions League zal aantreden, maar Leipzig is nog een beetje groter. Veel mensen zeggen dat ik nog een seizoen bij Lens moet blijven om verder te verbeteren, maar ik heb het gevoel dat ik mezelf naar een hoger niveau kan tillen", is Openda duidelijk.

"Ik begrijp de fans, maar ik heb niets gemeens gezegd en ik heb niemand oneerbiedig behandeld", aldus de 23-jarige Rode Duivel. "Ik sprak niet slecht over Racing Lens want de club heeft me mede de speler gemaakt die ik nu ben."