Water te diep bij KV Mechelen? "Transfer van nieuwe 6 is nog niet van de baan"

KV Mechelen is op zoek naar een defensieve middenvelder. Het is uitkijken wel konijn Tom Matthys uit zijn hoed tovert.

Met Lion Lauberbach als nieuwe spits heeft KV Mechelen voorlopig nog maar één versterking binnengehaald voor volgend seizoen. De fans houden niet van die stilte, zeker omdat een nieuwe 6 absoluut nodig is.

“De zes was de voorbije jaren altijd de grote sterkte van KV, met mannen als Seth De Witte, Joachim Van Damme en Vinicius Souza”, erkent Tim Matthys bij Gazet van Antwerpen. “Op die positie hebben we vorig jaar gestruggeld , waardoor ook onze kapitein Rob Schoofs niet ten volle tot zijn recht kwam.”

Nochtans leek Mory Konaté van STVV op weg naar KV Mechelen. Hij is transfervrij over te nemen, maar de looneisen zouden te groot zijn. Toch geeft Matthys de transfer voorlopig nog niet helemaal op.

“De gesprekken verliepen in een positieve sfeer, maar ook hier wijken we niet af van onze limieten. Is de transfer van Konaté volledig van de baan? Neen, al is dit momenteel een moeilijk verhaal”, klinkt het nog.