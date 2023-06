"Blessure veinzen? Ik wil niet liegen": zo reageert clan Courtois op ferme uitspraak Tedesco

Er was heel wat te doen over Thibaut Courtois dezer dagen. Hij vertrok bij de Rode Duivels omdat hij geen kapitein mocht zijn tegen Oostenrijk.

Op een persconferentie had Domenico Tedesco aangegeven dat hij ook in shock was over het plotse vertrek van Courtois. En hij sprak rechtuit.

Zo was er een optie om een blessure te veinzen, maar daar wilde Tedesco niet op ingaan: "Ik wil eerlijk zijn tegen de spelers, de staf en de supporters."

Thibaut Courtois

"Ik zou graag zeggen dat hij geblesseerd is, zoals zijn vader voorstelde. Maar dat is niet waar en ik wil niet liegen. Ik kan het echt niet."

Beter niet

"De discussie tussen Tedesco en Thibaut is privé. Net zoals die met Frank Vercauteren", aldus vader Thierry in een reactie bij La DH.

"De dokters van Real Madrid en de Belgische voetbalbond hebben testen uitgevoerd. De conclusie was dat hij beter niet zou spelen tegen Estland."