Rode Duivels ontmoeten oude bekende tegen Estland

John Beaton is dinsdagavond de scheidsrechter van dienst in Tallinn. En hij is een oude bekende van de Rode Duivels.

België trekt naar Estland voor zijn derde kwalificatiewedstrijd in het kader van Euro 2024. Die wedstrijd wordt in goede banen geleid door John Beaton. Beaton De 41-jarige man was al eens de wedstrijdleider van een wedstrijd van de Rode Duivels. In 2017 was hij op weg naar het WK 2018 floot hij een wedstrijd tegen ... Estland. Toen werd het 0-2 in Estland, ook deze keer hebben de Belgian Red Devils weinig andere keuze dan een driepunter te pakken.





Volg Estland - Belgiƫ live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (20/06).