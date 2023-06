Absolute waanzin: Romelu Lukaku laat Ronaldo, Messi én Neymar een poepje ruiken

Romelu Lukaku blijft het maar doen. Ook tegen Estland wist hij opnieuw twee keer te scoren. En zo blijft hij maar indruk maken.

Het was al de vijftiende wedstrijd op rij in de kwalificatiecampagnes dat Romelu Lukaku wist te scoren. Daarmee staat hij al zes jaar op rij aan het kanon.

Bovendien heeft hij inmiddels ook de kaap van de 75 interlanddoelpunten weten te ronden. Weinigen doen hem dat voor in de wereld.

© photonews

Als we het vergelijken met de absolute toppers op aarde, dan is Big Rom zelfs een absolute topper in het gilde. Want Lukaku is nog steeds 'maar' 30 jaar.

75 international goals scored at the age of🇧🇪 #Lukaku : 30y, 1m, 7d🇧🇷 Neymar: 30y, 7m, 22d🇵🇹 Ronaldo : 32y, 4m, 19d🇵🇱 Lewandowski : 33y, 7m, 8d🇦🇷 Messi : 34y, 0m, 4d #ESTBEL pic.twitter.com/ovBKXkYmnf — David Merken (@DMerken) June 20, 2023

Als we het vergelijken met wanneer een aantal andere toppers aan 75 doelpunten wisten te raken voor hun land, dan zijn de cijfers straf. Heel straf.

Lukaku doet beter dan Lionel Messi, Neymar, Lewandowski en Ronaldo. De groten der aarde stuk voor stuk dus.