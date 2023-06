Genk kent zijn tegenstander in de tweede kwalificatieronde van de Champions League en speelt eerst uit

Racing Genk kent zijn eerste tegenstander in de kwalificatierondes van de Champions League. In de tweede ronde moeten ze het opnemen tegen het Zwitserse Servette Genève. Later kennen ook Gent en Club Brugge hun tegenstanders.

Genk moet in totaal drie voorrondes zien te doorspartelen om in de groepsfase te geraken. De wedstrijden vinden op 25/26 juli en 1/2 augustus plaats. De Limburgers spelen eerst uit in Zwitserland en daarna thuis. Als ze niet winnen, moeten ze naar de derde voorronde van de Europa League en daarna is er ook nog het valnet van de Conference League. Servette is de vice-kampioen van Zwitserland, maar eindigde zestien punten achter Young Boys. Club Brugge en Gent worden later geloot... Mogelijke tegenstanders Club Brugge - Winnaar KA Akureyri (ISL) - Connah’s Quay Nomads FC (WAL) - Winnaar Víkingur (FRO) - Inter Club d’Escaldes (AND) - Winnaar FC Haka Valkeakoski (FIN) - Crusaders FC (NIR) - Hammarby Fotboll (SWE) - AGF Aarhus (DEN) Mogelijke tegenstanders AA Gent: - Winnaar MŠK Žilina (SVK) vs FC Levadia Tallinn (EST) - Winnaar HB Tórshavn (FRO) vs Derry City FC (IRL) - Winnaar FC Progrès Niederkorn (LUX) vs SC Gjilani (KOS) - MKS Pogoń Szczecin (POL) - Kecskeméti TE (HUN)