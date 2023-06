Doelmannenkwestie bij Anderlecht is opeens glashelder: Verbruggen én Van Crombrugge op weg naar uitgang, deze doelman schuift op in de pikorde

RSC Anderlecht moet dringend op zoek naar een nieuwe doelman. Bart Verbruggen en Hendrik Van Crombrugge staan vandaag dan wel nog op de paars-witte loonlijst, maar beiden zullen deze zomer vertrekken. Ook Colin Coosemans kijkt van aan de zijlijn toe.

De situatie is de laatste weken kristalhelder geworden. Bart Verbruggen is op weg naar de Premier League. De reden waarom de handtekeningen nog niet zijn gezet is simpel: paars-wit hoopt dat het prijskaartje van de Nederlandse doelman op het EK U21 nog enkele miljoenen naar boven kan geduwd worden.

Ook Hendrik Van Crombrugge zal niet blijven. Anderlecht heeft geen enkele intentie om de voormalige aanvoerder - ook niet bij een vertrek van Verbruggen - opnieuw onder de lat te laten plaatsnemen. Ook hier is de reden simpel: de doelman is één van de absolute grootverdieners. Een vertrek - KRC Genk en Nottingham Forest tonen concrete interesse - zorgt voor financiële ademruimte op de loonmassa.

Een bank vooruit

Op die manier is Colin Coosemans de enige doelman mét eersteklasse-ervaring in de kern. Pittig detail: ook hij is einde contract. Al lopen de onderhandelingen momenteel over een verlenging. Het is de bedoeling dat de voormalige doelman van onder meer Waasland-Beveren en KV Mechelen een rijtje zal opschuiven in de pikorde en de vaste invallersdoelman van de recordkampioen zal worden.