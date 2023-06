Belgische spits bevestigt interesse van Anderlecht: "Gevoel van revanche?"

RSC Anderlecht is in onderhandelingen met Samuel Ntanda. De 18-jarige Belg speelde het voorbije seizoen bij Sampdoria.

RSC Anderlecht toont de nodige interesse in Samuel Ntanda. Hij volgde zijn jeugdopleiding bij de club, maar vertrok er toen hij bij de U15 zat. Een profcontract had hij nog niet bij Sampdoria, maar dat zorgde niettemin wel voor de nodige interesse uit België en het buitenland.

Aan La Dernière Heure bevestigt hij dat er interesse is van Anderlecht en dat hij een terugkeer zeker ziet zitten. “Mijn prioriteit is een club die in me gelooft en die me zal helpen om me te ontwikkelen”, vertelt hij aan de Waalse krant.

Over revanche nemen na zijn vertrek in Neerpede wil Ntanda niet weten. “Daar is geen sprake van. Ik ben vertrokken toen ik nog op U15-niveau speelde. Integendeel, het is leuk om te weten dat de club die me alles heeft geleerd, wil dat ik terugkom. Ik heb me veel ontwikkeld sinds mijn vertrek. Terugkomen naar Anderlecht zou heel leuk zijn.”

Ondertussen is er veel veranderd op Anderlecht, maar dat deert hem niet. “Anderlecht verlaten was een volgende stap in mijn leven. Het is een goede geweest. Ik ben een nieuwe Samuel. Dus ik had ook terug kunnen komen met het oude management.”

Als Ntanda naar RSC Anderlecht komt, dan zal hij in de eerste plaats wellicht bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League ingezet worden.