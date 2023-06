Drama, maar ook gelukje voor Vranckx, Deman en Al-Dakhil

Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman reisden met de Rode Duivels naar Estland. Van daar ging het naar Georgië voor het EK voor beloften.

Dinsdagavond waren Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman nog aanwezig op de match van de Rode Duivels in Estland. Die werd met 0-3 gewonnen, waardoor de Rode Duivels op koers blijven voor het EK in Duitsland.

Een dag later sloten ze aan bij de Jonge Duivels die op het EK voor beloften in Georgië aan de slag zijn onder coach Jacky Mathijssen. Alleen bleek hun bagage niet mee toen ze van het vliegtuig stapten, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De drie Jonge Duivels wachten nog steeds op hun bagage die onderweg is van Estland naar Georgië. Gelukkig had het drietal wel elk een paar voetbalschoenen in hun handbagage zitten, waardoor ze zaterdag tegen het thuisland zeker kunnen spelen.

De Jonge Duivels moeten vol aan de bak tegen Georgië. Die wonnen op de openingsspeeldag met 2-0 van Portugal, terwijl onze landgenoten 0-0 gelijk speelden tegen Nederland.