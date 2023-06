Ex-speler van Anderlecht te koop aan goede prijs: terugkeer naar België?

Volgens berichten in de Deense pers staat Jacob Bruun Larsen, die een goede indruk maakte bij Anderlecht, in het uitstalraam bij Hoffenheim. Een koopje voor Belgische clubs?

Jacob Bruun Larsen (24) heeft nog een jaar te gaan bij Hoffenheim, maar de verwachting is dat hij de Bundesliga-club deze zomer zal verlaten. Volgens Ekstrabladet zal de Deen te koop worden aangeboden voor naar schatting 2 miljoen euro, wat minder is dan zijn geschatte marktwaarde van 3 miljoen euro en 10 keer minder dan wat hij waard was in 2018-2019.

Een goede deal waar een Belgische club van zou kunnen profiteren. Ekstrabladet meldt dat FC Kopenhagen geïnteresseerd was in Bruun Larsen na zijn uitleenbeurt bij RSC Anderlecht in 2021, maar dat de Deense club deze keer niet in de rij zal staan.

Bruun Larsen maakte in korte tijd een goede indruk bij RSCA en speelde 19 wedstrijden (2 goals, 2 assists). Volgens Deense bronnen zijn de Eredivisie en de Jupiler Pro League mogelijke bestemmingen voor de international (6 caps, 1 goal).