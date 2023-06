Gheysens greep destijds naast Anderlecht, maar probeerde deze eersteklasser over te nemen voor hij naar Bosuil trok: "Hij wilde wellicht wraak nemen"

Paul Gheysens heeft het geflikt. Amper enkele jaren na de overname is de ondernemer erin geslaagd om de Belgische landstitel te pakken met Antwerp FC. Opvallend: in zijn zoektocht naar een voetbalclub was het stamnummer één niet eerste of tweede, maar derde keuze.

Het is algemeen geweten dat Paul Gheysens aanvankelijk RSC Anderlecht wilde overnemen. Roger Vanden Stock koos er uiteindelijk voor om de sleutels van het toenmalige Astridpark aan Marc Coucke te geven. Wat geen algemene kennis is: de huidige voorzitter van Antwerp FC trok toen niét meteen richting de Bosuil. Ook Union SG stond op dat moment te koop. "Gheysens was inderdaad een potentiële investeerder", aldus toenmalig eigenaar Jurgen Baatzsch in Het Laatste Nieuws. "Al moet ik wel toegeven dat ik diegene was die de eerste stap heeft gezegd en contact heeft gezocht." Wraak op Anderlecht "We hebben elkaar uiteindelijk ontmoet in de Ghelamco Arena van KAA Gent", besluit Baatzsch. "Maar zijn bod lag onder mijn verwachtingen. Uiteindelijk denk ik dat hij een bod deed om zich te wreken op Anderlecht. Met een andere Brusselse club kon hij dan wel aan de slag gaan."