RSC Anderlecht verwelkomt opvallende nieuwe sponsor

RSC Anderlecht en Napoleon Sports hebben een samenwerking afgesloten voor de komende 4 seizoenen. Napoleon krijgt een plek op de mouw van de shirts.

“Napoleon deelt met RSC Anderlecht de liefde voor entertainment”, klinkt het in een mededeling van de club. “Passie voor sport & haar supporters en hun beleving is wat beiden samenbrengt en waarop we samen zullen inzetten. Zo zal er onder meer geïnvesteerd worden in de stadionbeleving van onze supporters op matchdagen. Met het partnerschap versterkt RSCA zo nog sterker haar positionering als premium entertainment bedrijf in het Belgische voetballandschap.”

Napoleon Sports wordt een van de main corporate sponsors van de club en zal vanaf het nieuwe seizoen zichtbaarheid krijgen op de mouwen van de shirts van het mannen- en het vrouwenteam. Ook in het stadion is Napoleon Sports zichtbaar aanwezig tot eind 2024.

“We zijn tevreden om met Napoleon Sports een belangrijke partner te mogen verwelkomen voor de komende jaren”, zegt CEO Non-Sports Kenneth Bornauw. “RSC Anderlecht is en blijft het voetbalmerk met het grootste bereik in België, en tijdens de gesprekken met Napoleon Sports werd het duidelijk dat de twee partners elkaar kunnen versterken en met ambitie naar de toekomst kijken.”

“We zijn bijzonder verheugd en vereerd dat we één van de belangrijkste corporate partners van RSCA mogen worden, zowel bij de mannen- als de vrouwenploeg”, vult Eamonn O’Loughlin, CEO van Napoleon Sports, aan. “We zijn er trots op dat we deze legendarische club en haar fantastische supporters de komende vier jaar kunnen steunen. Napoleon staat net als RSCA voor entertainment, spanning, sensatie en onvergetelijke momenten, en dat op een innovatieve en verantwoorde manier. Die thrills willen we samen met alle fans beleven.”