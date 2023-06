Club Brugge wordt onklopbaar komend seizoen

Club Brugge verraste met het weghalen van Ronny Deila bij Standard. Over de taalgrens geloven ze er alvast in dat Club Brugge hoge toppen gaat scheren.

Met een beperkte kern liet Ronny Deila Standard goed voetballen. Hij bracht terug vuur aan de boorden van de Maas. Iets wat ze al even hadden gemist daar. Bij Standard hadden ze gehoopt dat ze verder konden bouwen en zo mogelijk meestrijden voor de Champions Play-Off. Dit was echter niet waar want Club Brugge kwam met een aanbieding dat zowel Standard als Deila niet konden weigeren.

La Dernière Heure heeft er alle vertrouwen in dat Deila succes zal oogsten bij Club Brugge. De Waalse krant stelt namelijk het volgende: "Velen menen dat Deila in staat moet zijn om het niveau van de huidige spelerskern en spelers individueel te verhogen."

Daar blijft het niet bij. "Bij Standard wordt gedacht dat als Deila erin slaagt om dezelfde mentaliteit bij Club Brugge te installeren als hij bij de Rouches gedaan heeft, blauw-zwart onklopbaar wordt."