Karel Geraets geeft zijn 'Jawoord'

Afgelopen week kwam het verrassende nieuws dat Karel Geraets en Union uit elkaar gingen. Nu heeft een een nieuwere en stabielere verbintenis getekend.

De Krant van West-Vlaanderen wist te melden dat Karel Geraerts zijn 'Jawoord' heeft gegeven. De voormalige trainer van Union deed dit echter niet aan een club, maar wel aan zijn verloofde Julie Vanlerberghe. Het koppel trouwde in het stadhuis van Brugge.

"Sinds mijn periode als voetballer bij Club Brugge ben ik in Brugge blijven wonen. We wonen al een hele tijd samen in deelgemeente Sint-Andries en zijn er heel gelukkig", vertelt Geraerts. "Mijn vriendin is een echte Brugse en we blijven hier dan ook graag wonen. Ja, voor mij is het echt wel een bijzonder heuglijke dag."

Karel Geraerts wordt vooral genoemd bij een aantal Franse clubs. Na zijn prima prestaties met Union zowel in de Jupiler Pro League als in de Europa League zal de voormalige middenvelder van Club Brugge en Standard waarschijnlijk niet lang zonder club blijven.