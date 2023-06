Heeft Ivan De Witte dé ideale match gevonden om KAA Gent over te laten? In dit scenario combineert nieuwe eigenaar Amerikaans geld met Vlaamse verankering

KAA Gent staat aan de vooravond van enkele héél belangrijke weken. Na enkele maanden van absolute stilte lijkt er eindelijk een doorbraak te komen in het overnamedossier. Black Knight Sports & Entertainment en Sam Baro tonen interesse. En het lijkt erop dat Ivan De Witte niét moet kiezen.

Voor alle duidelijkheid: er waren meerdere partijen geïnteresseerd in een overname van KAA Gent, maar na enkele maanden van gesprekken blijven Black Knight Sports & Intertainment en Sam Baro over. Het lijkt er steeds meer op dat het een en-verhaal zal worden. Meer zelfs: de combinatie van beide partijen kan zelfs voor een effectieve meerwaarde zorgen.

Met de Amerikaanse investeringsmaatschappij lijkt De Witte een ideale overnemer gevonden te hebben. De voorzitter van de Buffalo's is via Hudson Belgium héél nauw verbonden met de Amerikaanse bedrijfscultuur, Black Knight Sports & Entertainment heeft het geld én de ervaring in de sport. Het consortium is mede-eigenaar van onder meer AFC Bournemouth en FC Lorient.

Amerikaans geld én Vlaamse verankering

Met Sam Baro kan de lokale verankering dan weer worden gegarandeerd. De eigenaar van HR-Planet is met een geschat vermogen van veertig miljoen euro dan wel niet van het kaliber van Paul Gheysens of Marc Coucke, maar over zijn meerwaarde in de Ghelamco Arena is ook De Witte na enkele gesprekken overtuigd geraakt. Is er binnenkort blauw-witte rook te melden? Wordt ongetwijfeld vervolgd.