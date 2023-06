Te gek voor woorden? 'Thibaut Courtois gekoppeld aan straffe ruildeal'

Thibaut Courtois is bij Real Madrid de rots in de branding. Al komen er zelfs over hem gekke transfergeruchten uit.

In de Spaanse pers durven ze al eens een loopje nemen met de werkelijkheid. Dat is deze keer niet anders over een transfergerucht met in de bijrol doelman Thibaut Courtois.

Het Spaanse Defensa Central komt met het verhaal dat Paris Saint-Germain een voorstel zou hebben gedaan om Kylian Mbappé te ruilen voor Vinicius Junior en Thibaut Courtois.

Volgens het Spaanse medium werd dit door voorzitter Florentino Perez meteen naar de prullenbak verwijderd. Perez wil Mbappé graag binnenhalen, maar wil hem ook aan de zijde van de Franse superster zien spelen.

Mbappé begint aan zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain. Volgend seizoen is hij transfervrij op te pikken in de Franse hoofdstad. De kans dat we Thibaut Courtois volgend seizoen nog altijd in de kleuren van de Koninklijke zien spelen is dus bijzonder groot.