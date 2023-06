Nog geen transfer, maar Fredberg zoekt versterking op maar liefst 8(!) posities

Binnen tien dagen vertrekt Anderlecht op stage naar Oostenrijk en tegen dan willen ze toch wel een paar versterkingen binnen hebben. Er ligt immers nog heel veel werk op de plank van Jesper Fredberg.

De CEO Sports van Anderlecht heeft een heel uitgebreide lijst met mogelijke versterkingen op zijn bureau liggen. Dat is ook nodig, want niet alle targets zijn haalbaar. Zo zit hij al weken te hengelen naar een nieuwe spits. Maar dat is uiteraard niet de enige positie die hij wil versterken.

In totaal zou hij eigenlijk acht nieuwe spelers willen vinden. Een nieuwe doelman aangezien Bart Verbruggen naar Brighton vertrekt, is ook een prioriteit. Maar daarnaast: een rechtsback, een centrale verdediger, twee middenvelders, een winger en twee aanvallers.

Fredberg werkt rustig voort, maar intussen begint er toch druk op de ketel te komen. De fans mogen zich deze week nog aan nieuws verwachten. Normaal gezien moet vandaag of morgen de eerste transfer voorgesteld worden.