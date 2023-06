Terugkeer van Vanheusden naar Standard is rond, maar... Rouches schieten zichzelf in voet met aankoopoptie

Standard en Internazionale FC werken aan een transfer van Zinho Vanheusden. De Italiaanse topclub wil de verdediger dan wel liefst definitief verkopen, maar beseft dat een verhuis naar Luik wellicht één van de enige opties is.

Standard en Internazionale FC werken achter de schermen al langer aan de terugkeer van Zinho Vanheusden naar De Vurige Stede. Aanvankelijk wilden de Italianen enkel praten over een definitieve transfer, maar de Rouches zijn momenteel niet bij machte om pakweg zes miljoen euro (de marktwaarde van de verdediger volgens Transfermarkt, nvdr.) op te hoesten.

Het dossier evolueert echter in de goede richting. Momenteel zijn alle partijen al akkoord over een huurtransfer met aankoopoptie. Hét twistpunt: Inter wil een verplichte aankoopoptie, terwijl Standard ook op dat vlak de touwtjes in handen wil houden. Volgens onze informatie denkt Inter mee in die richting in de hoop dat Vanheusden op Sclessin zijn oude niveau kan terugvinden.

Huur met... héél hoge aankoopoptie?

Al heeft dat wel consequenties. Vanheusden is vandaag op te pikken voor de bovengenoemde zes miljoen euro - of misschien zelfs nog iets minder als het snel kan gaan - terwijl de aankoopoptie alvast een pak hoger zal uitvallen. Desalniettemin is de terugkeer van de éénvoudig Rode Duivel naar Standard op sportief vlak alleszins een absolute meerwaarde.