Teddy Teuma bijna weg voor toch wel verrassende transfersom

Teddy Teuma speelde vier prima seizoenen bij Union SG. Nu lijkt hij de poorten van het Dudenpark achter zich laten voor vijf miljoen euro. Een verrassend bedrag?

Na vier jaar trouwe dienst is het boeken toe voor Teddy Teuma. De Maltese international gaat Union SG verlaten en tekenen bij Reims.

Het wordt een afscheid door de grote poort en richting een grote competitie. Na 164 wedstrijden bij de Brusselaars wordt het de 29-jarige speler ook wel gegund.

Veel goals en assists

31 goals, 44 assists: de cijfers van Teuma mogen er zeker voor een middenvelder ook zijn. In de as van het veld was hij bij verschillende coaches van primordiaal belang.

Hij lag nog twee jaar onder contract bij Union SG, maar kiest dus voor Reims. Voor een bedrag van 5 miljoen euro, waarvan twee miljoen aan bonussen.

Is dat niet verrassend weinig? De speler is belangrijk genoeg geweest en zou mogelijk nog meer kunnen opleveren.