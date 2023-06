U21 van Israël maken indruk, met dank aan ... Guy Luzon

Guy Luzon heeft zich met Israël U21 weten te plaatsen voor de kwartfinales van het EK voor beloften in Georgië. En dat is toch wel een sterke prestatie.

Wie had vooraf durven gokken op een kwartfinale tussen thuisland Georgië en Israël? Bijna niemand. Maar het is toch gelukt, want beide verrassingen staan tegenover elkaar.

Bij Israël is de coach van dienst ene Guy Luzon, die we natuurlijk allemaal nog kennen van bij Standard. ook bij de beloften van zijn land maakt hij nu indruk.

© photonews

In 2013-2014 leidde hij de Rouches ooit naar een tweede plek. Nu is hij nog steeds even explosief en temperamentvol als toen.

Hij staat dicht bij zijn spelers en wil Israël naar de Olympische Spelen loodsen. Een zege tegen Georgië is daarbij van cruciaal belang.

Volksheld?

Het wordt een belangrijk hoogtepunt voor Luzon, die zijn land heel mooie dingen aan het neerzetten is. En dat na een aantal opdrachten in eigen land.

Komt er zaterdag in een uitverkocht stadion een nieuwe stunt? Dan wordt hij mogelijk écht een volksheld in eigen land.