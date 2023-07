Jeugdig enthousiasme doet het voor STVV, Leuvenaars hebben opnieuw veel overschot

Onze eersteklassers zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Onder meer STVV en OHL werkten oefenwedstrijden af.

Sint-Truiden kon rekenen op heel wat jong geweld om Thes Sport over de knie te leggen. Na een scoreloze eerste helft waren het de jonkies de het verschil maakten.

De 21-jarige aanvoerder Stan Van Dessel trapte op het uur een afgeweken bal in doel en tien minuten later scoorde de 17-jarige Adam Nhaili met een strapschop. Uiteindelijk was het de Amerikaanse testspeler Zahiroleslam die met een derde treffer de boeken sloot.

Oud-Heverlee Leuven kende weinig problemen met KVK Tienen. Na doelpunten van Schingtienne, Maertens (2x) en Gilis wonnen de Leuvenaars vlot met 4-0.