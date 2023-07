La Gazzetta dello Sport kondigt ultiem overleg aan: 'Met dit allerlaatste bod probeert Inter Chelsea te overtuigen om Lukaku in Milaan te laten'

Internazionale FC en Chelsea FC zitten deze week samen in hét overleg van de laatste kans om Romelu Lukaku in Milaan te houden. Enig probleem: dat ultieme bod van de Italiaanse topclub zal mogelijk niet voldoende zijn.

La Gazzetta dello Sport kent reeds het ultieme voorstel van Internazionale FC om Chelsea FC te overtuigen. I Nerazzurri willen Lukaku nog steeds huren, terwijl voor de Engelsen enkel een constructie mét definitieve overgang een optie is.

Inter heeft inmiddels alle centen samengeschraapt en wil dertig miljoen euro betalen voor Big Rom. Bij voorkeur te spreiden over een nieuwe uitleenbeurt én een afbetalingsplan voor de komende vijf seizoenen.

Wachten, wachten en... wachten

Voor Lukaku is het afwachten. De Rode Duivel is bereid om fors in te leveren om bij Inter te blijven. Ondertussen snuffelt AC Milan nog steeds aan de aanvaller. Ook enkele Saoedische clubs hebben zijn komst nog niet opgegeven.