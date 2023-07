Na akkoord met Zulte Waregem is er een verrassende wending: 'Union speelt Europees in dit stadion'

Union SG mag geen Europese matchen in het eigen stadion spelen. Daarvoor moet het een beroep doen op een stadion van een andere ploeg uit de Jupiler Pro League.

Union SG speelde de groepswedstrijden van de Europa League in het stadion van OH Leuven. Vanaf de knock-outfase werkte het zijn matchen af in het Lotto Park van RSC Anderlecht.

Voor volgend seizoen had Union SG al een andere oplossing klaar. De Brusselaars zouden hun Europese thuiswedstrijden afwerken in het stadion van Zulte Waregem.

© photonews

CEO Philippe Bormans bevestigde enkele maanden geleden ook dat nieuws: “Ja, want bij de aanvraag van onze licentie moeten we een stadion noemen voor onze Europese wedstrijden."

Play-offs

Toch was dat enkel voor de licentie, want ondertussen zijn er andere beslissingen genomen in de hoofdstad. Er staat een terugkeer naar het Lotto Park gepland.

De wedstrijd in de play-offs van de Europa League zal volgens Het Laatste Nieuws in Anderlecht worden gespeeld. Over de groepsfase is nog geen akkoord gevonden.