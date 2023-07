Vorig seizoen viel zijn naam bij de Italiaanse nationale ploeg, maar nu op zoek naar een nieuwe club

Scoren aan de lopende band en toch moet hij op zoek naar een nieuwe club. Interesse is er alvast genoeg, maar voorlopig blijven de aanbiedingen uit.

Gianni Bruno scoorde vorig jaar in de Jupiler Pro League 18 keer op uitleenbasis bij STVV, maar keerde op het einde van het seizoen terug naar KAA Gent. De aanvaller heeft daar nog een contract voor één seizoen, maar mag andere oorden opzoeken.

Interesse is er alvast genoeg. Zowel uit het binnenland als buitenland. Zo zou KV Mechelen wel iets zien in de 31-jarige aanvaller, maar ook het Italiaanse Parma heeft zijn ogen laten vallen op de aanvaller.

Op een moment dat de Italiaanse nationale ploeg op zoek was naar aanvallende versterking werd zijn naam daar zelfs genoemd. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport had hem vorig seizoen mee op de shortlist gezet om opgeroepen te worden voor de nationale ploeg van Italië. De aanvaller bleef er nuchter onder. Hij vond het mooi dat zijn naam werd genoemd en dat het natuurlijk een droom is. Hij besefte goed genoeg dat het daar waarschijnlijk bij zou blijven.