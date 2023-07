Zet voormalig Anderlecht-speler kroon op droomjaar?

Bij Manchester City vervulde hij een bijrol, maar op het EK voor beloften kon Sergio Gomez wel het verschil maken. Benieuwd of hij dat ook straks in de finale kan.

Want om 18u staat de absolute topfinale Engeland-Spanje op het programma. De ogen zijn andermaal gericht op voormalig Anderlecht-speler Sergio Gomez, die op het EK al goed was voor drie doelpunten en twee assists in amper vier wedstrijden. Geen enkele speler was beslissender.

Al zijn de Engelsen wel licht favoriet. In zes wedstrijden wisten de eilandbewoners nog geen enkel doelpunt te slikken. Bijzonder straf.

Het belooft in ieder geval een mooie finale te worden tussen twee giganten in het jeugdvoetbal. Mocht Gomez met Spanje de titel mee naar huis nemen, is dat een bekroning op een absoluut topjaar. Hij won met Manchester City, weliswaar in een bijrol, het voorbije seizoen de felbegeerde treble.