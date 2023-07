'Anderlecht gaat de concurrentie voor middenvelder aan en moet daarvoor in de buidel tasten'

Anderlecht blijft zoeken op de transfermarkt. Nu zou het opnieuw een middenvelder op het oog hebben: Rassoul Ndiaye. Die komt uit voor Sochaux uit de Franse Ligue 2.

Rassoul Ndiaye is een 21-jarige centrale middenvelder die zowel op de 6 als de 8 uit de voeten kan. Hij is rechtsbenig en groeide de afgelopen seizoenen uit tot een van de sterkhouders bij Sochaux dat in de Franse Ligue 2 speelt.

De Senegalees wil graag een stapje hogerop zetten en er kwamen al enkele clubs informeren. Volgens L'Equipe zou Le Havre, Nantes, Brest, Watford en ook Anderlecht interesse hebben.

De transferwaarde is volgens Transfermarkt 4 miljoen euro, maar Sochaux zou hem al voor 1,5 miljoen euro willen laten gaan. Toch een buitenkans.

Anderlecht haalde de afgelopen dagen al Kasper Dolberg en Louis Patris binnen, maar de club wil nog verder actief zijn op de transfermarkt. Er zullen dus nog transfers volgen.