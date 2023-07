Opmerkelijke geruchten over komst Eden Hazard naar Jupiler Pro League doet fans kirren van plezier

De voorbije weken was er heel wat te doen over Eden Hazard. Zelfs een voetbalpensioen lag op tafel. Nu is er toch nog een verrassende wending te noteren.

Eden Hazard werd na zijn gedwongen afscheid bij Real Madrid aan heel wat ploegen gekoppeld. RWDM, PSV Eindhoven, een avontuur in de zandbak, ... Veel leek mogelijk.

Meer en meer werd echter duidelijk dat ook een voetbalpensioen tot de mogelijkheden behoorde. Hazard wilde namelijk niet zomaar op elk aanbod ingaan.

Relevo kwam deze week met het nieuws dat Inter Miami aan de mouw trekt van de Rode Duivel. Daar zou hij kunnen samenspelen met Messi en Busquets - op zijn minst een aanlokkelijk voorstel.

Eden Hazard heeft nog altijd niet officieel aangegeven dat hij nog wil verder doen. En dus kan ook stoppen nog steeds een optie zijn.

Anderlecht

Of is er toch nog een andere optie? De laatste paar dagen worden meer en meer geruchten gelanceerd over een mogelijke komst naar ... Anderlecht.

Of zijn loon betaalbaar is naar Belgische normen? Net als bij RWDM is het eerder onwaarschijnlijk. Marc Degryse brak wel ook al een lans voor Hazard en wil hem graag in Brussel aan het werk zien.

De supporters weten niet of ze het mogen geloven, maar willen wel graag dromen. Het regent dan ook stilaan reacties op de sociale media, al zitten daar ook heel wat grappige zaken tussen.

Just imagine our front line like this... We will be back

