Antwerp-CEO licht tipje van de sluier over grootte van nieuwe Bosuil én rekent uit wat zo'n afgewerkte tempel moet opbrengen

Paul Gheysens wil zo snel mogelijk beginnen aan de bouw van de resterende twee tribunes op de Bosuil. Enig probleem: zonder een deal met Tania Mintjes zullen er geen bakstenen worden aangevoerd. En ook dat kost Antwerp FC héél véél geld.

Paul Gheysens wil Antwerp FC zo snel mogelijk in een volledig vernieuwde Bosuil laten voetballen. Ook Sven Jaecques wil zo snel mogelijk vooruit met The Great Old. Want vandaag kost het het stamnummer één alleen maar geld. De Antwerpenaren staan namelijk in de rij om een wedstrijd van de kersverse landskampioen te kunnen bijwonen.

"We hebben een plan liggen om de Bosuil af te werken", aldus de CEO van Antwerp in Het Laatste Nieuws. "Dat plan ligt echter nog niet voor de volle honderd procent vast omdat het nog moet worden getoetst aan de omgeving en qua veiligheid. Maar ik denk dat we tussen 25.000 en 30.000 fans zullen kunnen verwelkomen."

25 miljoen euro... méér omzet

Jaecques beseft als geen ander dat zo'n half afgewerkt stadion handenvol geld kost. Of beter gezegd: dat Antwerp héél véél geld misloopt. "Met een volledig rondgebouwd stadion gaan we snel naar 25 miljoen euro extra omzet. De tribunes kunnen we vermarkten op vlak van abonnees en loges, op die manier kunnen we betere spelers aantrekken,..."