Van Antwerp mag je nog wat verwachten op de transfermarkt

Antwerp wil natuurlijk proberen om hun titel te verlengen. Al zijn ze niet van plan om het geld door ramen en deuren te smijten. Een evenwichtige kern met een goede dynamiek is veel belangrijker dan een of twee topspelers.

Antwerp heeft zich al aardig versterkt, maar wil het daar niet bij laten. "We hebben al drie inkomende transfers gedaan en Gyrano Kerk verlengd', zegt de CEO in gesprek met Het Laatste Nieuws. 'Ik heb het niet op namen en het tellen van transfers in de zomermaanden. Het gaat om een evenwichtige kern samenstellen en op dat vlak heeft Marc Overmars al wat bewezen."

Het is wel niet de bedoeling van Antwerp om het geld door ramen en deuren te smijten. "Je kan niet lopen roepen dat Antwerp aan het evolueren is naar een zelfbedruipend voetbalbedrijf om daarna het geld door ramen en deuren te gooien. Er moet een evenwicht zijn in wat buiten gaat en binnenkomt. Marc gaat helemaal mee in ons idee. Hij zit echt niet te wachten om alleen maar grote namen naar Antwerp te halen."

De Nederlanders in de kern zorgen alvast voor een goede dynamiek. "Als je in de samenstelling van je kern en staf rekening houdt met de karakters, kan je dat een beetje sturen", vervolgt Jaecques. "Soms ten koste van de pure kwaliteit, maar in het voordeel van de groepsdynamiek. Dat zijn strategische keuzes. Van zo'n Calvin Stengs of Vincent Janssen wisten we dat ze zouden passen. Sfeermakers die geen last hebben van taalbarrières. Ze spreken met alles en iedereen. Heel veel Nederlanders hebben een zot kantje."