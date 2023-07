De weg die KV Mechelen nog moet afleggen: Defour komt met pertinent percentage en heeft het over 'zwaartepunt'

Steven Defour is KV Mechelen aan het klaarstomen voor de competitiestart en er moet nog een weg afgelegd worden. De Mechelse coach hoopt nog van 50% naar 100% te gaan.

Gevraagd naar een percentage over hoe KV Mechelen er momenteel voor staat, komt Steven Defour met een helder antwoord. "Laat ons zeggen dat we op 50% staan. Met de nieuwe jongens is het nog aanpassen. Er zijn veel goede dingen, maar ook nog werkpunten."

Andere invulling

Die laatste 50% moet er onder meer bij komen op stage in Nederland die momenteel aan de gang is. Dat noemt Defour 'ons zwaartepunt van de voorbereiding'. "Er zal altijd twee keer per dag getraind worden. Misschien komt er af en toe eens een andere invulling bij kijken."

"Misschien eens een kortere training in de namiddag of iets tactischer of iets meer fysiek werk. Dat hangt van de dagen af", overweegt Defour de te leggen accenten. "Vrijdag spelen we een oefenwedstrijd tegen Maccabi Netanya. Zaterdagochtend-of middag komen we terug."