Hommeles bij Standard: speler stuurt kat naar training én naar stage

Standard is op stage vertrokken, maar deed dat zonder Kostas Laifis. De 30-jarige verdediger maakt zich zo onmogelijk bij de Rouches en dat is ook het plan.

Laifis, die al sinds 2016 bij Standard speelt, is één van de meubelstukken van de club. De Cypriotische verdediger heeft nog één jaar contract, maar probeert nu een vertrek te forceren. Vorige week stuurde hij al zijn kat naar training en hij is dus ook niet mee op stage.

Laifis was de laatste drie wedstrijden van de play-offs van vorig seizoen al niet beschikbaar omdat hij de clubleiding gevraagd had om naar zijn thuisland te mogen afreizen om er privézaken te regelen. Maar zijn bedoeling is nu ook om daar te gaan spelen en hij zoekt er een club.

De belangstelling van de Cypriotische clubs sprong echter telkens af op de vraagprijs van Standard. Nu wil hij op deze manier toch een transfer versieren.