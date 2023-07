La Gazzetta dello Sport heeft héél groot nieuws: 'Inter en Chelsea naderen beslissing in transferdossier van Lukaku'

De transfer van Romelu Lukaku naar Internazionale FC zit in een stroomversnelling. De ultieme gesprekken zijn gestart. De Italiaanse topclub werkt aan een bod dat meteen ook de voltreffer moet worden.

Het is La Gazzetta dello Sport dat laat weten dat de onderhandelingen in de laatste rechte lijn zitten. Chelsea FC wil 45 miljoen euro voor de definitieve transfer van Romelu Lukaku. Het leek er lange tijd op dat de Italianen niet hoger dan dertig miljoen euro kunnen ophoesten, maar ondertussen is er een compromis gevonden.

I Nerazzurri zullen nog steeds dertig miljoen euro betalen voor Big Rom. De overige vijftien miljoen euro zullen in de vorm van (haalbare) bonussen worden opgenomen in het contract. Op die manier hoeft Inter geen schrik te hebben van de financiële waakhonden.

Trainen bij Chelsea?

De witte rook wordt eerstdaags verwacht. Ondertussen starten morgen de trainingen voor Lukaku bij Chelsea. Het is op dit moment nog maar de vraag of Lukaku ook effectief zal opdagen in Londen.