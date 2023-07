Meunier levert stevig in om terug te keren, maar: 'Club Brugge hoest dit stevige bedrag op om Borussia Dortmund te overtuigen'

Club Brugge zet vol in op de terugkeer van Thomas Meunier. De Rode Duivel is bereid om stevig in te leveren om terug te keren naar het Jan Breydelstadion. Al is Borussia Dortmund niet van plan om de prijs te laten dalen.

Club Brugge heeft inmiddels een mondeling akkoord met Thomas Meunier. Er ligt een contract voor drie seizoenen klaar voor de Luxemburger. In de overeenkomst zit een optie voor een extra jaargang vervat. De onderhandelingen met Borussia Dortmund slepen echter nog aan. Volgens Ruhr Nachrichten wil Gelb und Schwarz nog minstens zes miljoen euro vangen voor de 62-voudig Rode Duivel. Prijskaartje Club Brugge denkt eerder in de richting van vier miljoen euro. Al wordt verwacht dat beide partijen de komende dagen naar elkaar toe zullen groeien. Afkloppen op vijf miljoen euro dan maar?