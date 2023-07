Fredberg moet geweer weeral van schouder veranderen voor vervanger van Yari Verschaeren

Anderlecht zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen en heeft al twee aanwinsten kunnen binnenhalen. Maar momenteel zitten ze nog verlegen om een aanvallende middenvelder en een nieuwe flankaanvaller. Die dossiers slepen maar aan.

Het is een soap aan het worden rond Santiago Hezze. De club van de Argentijnse middenvelder, CA Huracan, blijft maar dwars liggen over alle details in het dossier. Gaande van transferprijs tot bonussen en doorverkooppercentage.

Jesper Fredberg had van Hezze zijn prioriteit gemaakt, maar bekijkt nu andere opties omdat de tijd begint te dringen. Rodrigo Zalazar van Schalke 04 en Justin Lonwijk van Dinamo Kiev zijn mogelijke alternatieven. Vooral die eerste wordt nu steeds meer en meer naar voor geschoven.

Met Schalke is het alvast makkelijker onderhandelen dan met de Argentijnse club, maar daar zijn het dan weer de salariseisen van de speler zelf die een deal nog in de weg staan. Anderlecht had liefst op stage al een nieuwe draaischijf geïntroduceerd, maar dat zal dus waarschijnlijk niet meer gebeuren.